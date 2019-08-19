Калуга, 19 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года в Калуге состоялась рабочая встреча сотрудников Госавтоинспекции с водительским составом учреждения «Школьный автобус», которое занимается перевозками школьников на территории области, сообщила 19 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 Автоинспектор ответил на вопросы водителей, связанные с обеспечением безопасности детей на дорогах

Такие встречи проводятся в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Водителям напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, скоростного режима и о недопущении управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники отделения технического надзора напомнили правила организованной перевозки групп детей. Автоинспекторы ответили на вопросы водителей, связанные с обеспечением безопасности на дорогах. Водителям школьных автобусов показали социальный видеоролик о повышении безопасности при перевозок детей-пассажиров.

Государственное учреждение Калужской области «Школьный автобус» было создано в 2002 году и в настоящее время является одним из самых крупных транспортных предприятий региона, где 262 водителя ежедневно перевозят более 11 тыс. школьников по 273 маршрутам. Ежедневный суммарный пробег автобусов составляет 30 тыс. 481 км. Все школьные автобусы оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.