Москва, 19 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. В предложении Минпросвещения России ограничить использование мобильных телефонов в школах нет ничего принципиально нового, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Pexels Подросток с телефоном

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, использование гаджетов в образовательных учреждениях зависит не от конкретного телефона, а от общего состояния дисциплины в классах.

«Сейчас не таких школ, в которых официально дети на уроках в любое время могут пользоваться любыми гаджетами. Само по себе это во многих школах уже отрегулировано. Говорят, телефоны нужны детям, чтобы переговариваться или переписываться на уроках. Так если бы не было телефонов, то в классе, где нет дисциплины, дети бы просто орали», — отметил Луховицкий.

По его мнению, у современной школы достаточно инструментов, чтобы самостоятельно определять порядок использования электронных приборов. Например, рекомендации можно вписать в правила внутреннего распорядка или устав школы.

«Поскольку речь не может идти об абсолютном запрете, то да, это разумно, что в каждой школе родители сами определяют, каким образом можно использовать гаджеты. То, что министерство в очередной раз с этим обратилось, не будет иметь реального значения, кроме одного, что может быть каким-то директорам будет легче убедить родительский комитет, что в самом деле нужны ограничения. Ничего принципиально нового нет», — заключил Луховицкий .

Напомним, Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи.