Симферополь, 19 августа, 2019, 11:53 — ИА Регнум. На крымском полуострове отдохнули почти 4,5 миллиона туристов. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM На Ай-Петри

«По данным на 9 августа в Крыму отдохнуло — 4,466 миллиона туристов. Из них 11,8% составили граждане Украины. А 60% всех прибывших добрались на полуостров новым транспортным переходом через Керченский пролив», — уточнили в министерстве.

Всего, по данным чиновников, с начала 2019 года в республику въехали 1289,6 тысячи автотранспортных средств, в том числе 19,3 тысячи автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики заявили, что ждут в этом году на полуострове около 7,5 млн туристов.

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