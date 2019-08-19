Челябинск, 19 августа, 2019, 11:45 — ИА Регнум. 23−24 августа в Челябинске при содействии Федерации бокса России состоится II конгресс Евразийской федерации профессионального бокса/Eurasian Boxing Parliament (ЕВР), который соберёт делегации национальных федераций и деятелей профессионального бокса, в том числе — виднейших спортсменов более чем 40 стран Европы и Азии. Среди них такие звёзды мировой величины, как Рой Джонс-младший, Константин Цзю, Сергей Ковалев, Мурат Гассиев, Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Орзубек Назаров, Юрий Арбачаков, Эдуард Трояновский, Дмитрий Пирог, Султан Ибрагимов, Анатолий Александров, Руслан Проводников и Дмитрий Кудряшев.

Знак проекта EBP «Честный бокс – за чистую планету»

В работе конгресса примут участие президент IBF Дэрил Пиплз, а также представители ведущих мировых боксёрских организаций WBC, WBO, WBA и Федерации бокса России. Форум пройдёт под девизом «Честный бокс — за чистую планету». В частности, в повестке конгресса — подведение предварительных итогов организованной ЕВР международной научной дендрологической экспедиции, которая исследовала состояние лесных массивов на обширной территории Евразии. Накануне события президент ЕВР Михаил Денисов дал эксклюзивное интервью ИА REGNUM.

ИА REGNUM: В чём причина того, что Евразийская федерация профессионального бокса включилась решение экологических задач?

Михаил Денисов: В нынешней ситуации глобального недоверия и атомизации интересов профессиональный бокс является моделью неконкурентного сотрудничества людей и стран, объединённых общей целью. Общий стратегический интерес позволяет подняться над сиюминутными и хроническими противоречиями и видеть ситуацию в гораздо более широком контексте, нежели пространство единоборства, ограниченное канатами ринга. Настоящий бокс начинается там, где заканчиваются границы этих канатов.

В минувшем году на форуме Альянса цивилизаций в Нью-Йорке мне удалось пообщаться с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Он прокомментировал своё выступление на Санкт-Петербургском экономическом форуме 1 июня 2018 года. Тогда генсек ООН заявил, что из-за «ассиметричных эффектов глобализации» страны мира столкнулись с комплексом новых угроз глобальной безопасности. На мой вопрос «где выход?» он ответил, что поиску путей выхода препятствует разрушение мировой системы доверия. Выбраться из идеального тупика поодиночке невозможно. Но мы сошлись в том, что единственный способ предотвратить глобальный цивилизационный катастрофический стоп — не дожидаясь, что по чьей-то воле этот процесс станет всеобщим, начать каждому с себя. Это означает — доступными силами и ресурсами здесь и сейчас каждому делать возможное в поиске выхода из тупика.

ИА REGNUM: По принципу «и один в поле воин»?

Михаил Денисов: Не один. Наш ресурс — это организация, которая поверх всех конфликтных и санкционных барьеров сиюминутной политической конъюнктуры объединяет федерации профессионального бокса более 50 стран Европы и Азии. В нашей структуре превосходно сотрудничают, к примеру, балтийские государства и Россия, Северная и Южная Кореи, Иран и европейские страны. При этом ЕВР стала аффилированным членом всемирной боксёрской организации IBF с американской юрисдикцией в острейший период санкционного противостояния в 2014 году. И все поддержали наш проект «Честный бокс — за чистую планету».

ИА REGNUM: В чём его суть?

Михаил Денисов: На предстоящем конгрессе в Челябинске мы подведём предварительные итоги организованной нами международной научной дендрологической экспедиции. Её задача — изучить взаимовлияние лесных пожаров и климатических изменений за минувшие три века. Научную часть экспедиции обеспечивают Лаборатория интродукции и дендроиндикации Худжанского научного центра Академии наук Таджикистана и Институт международных рек и эко-безопасности Юньнанского университета Китайской Народной Республики. К настоящему моменту первый этап изысканий завершён. В Новгородской области близ Перынского скита при истоке реки Волхов обследованы древние сосны возрастом от 400 лет. В Свердловской области проведены исследования деревьев возрастом от 200 до 400 лет. Обширные исследования также проведены в Кавказских горах — в пихтовом лесу в районе альпинистского лагеря Алибек, в Тисовой роще на реке Гоначхир в направлении Теберды.

(сс) skeeze Лесной пожар

Цель исследования — установить исторический алгоритм возникновения масштабных лесных пожаров и их взаимозависимость с температурными климатическими колебаниями методом анализа годовых колец древостоя в зонах лесных пожаров. Полученные образцы позволят создать уникальную базу данных для восстановления климатической хронологии за минувшие 300 лет. Так мы реализуем нашу стратегию социально-ответственного спорта. Надеюсь, что эти данные буду востребованы научным сообществом. Тем более, что минувшим летом лесные пожары по всей планете привлекли острейшее внимание общественности и очевидно стали глобальным фактором.

ИА REGNUM: Вы оперируете термином «социально ответственный спорт». На фоне волны санкционных конфликтов в олимпийском движении со стороны деятеля «неолимпийского» профессионального бокса это звучит как вызов…

Михаил Денисов: Согласен. Олимпийское движение предельно коммерциализировано, в погоне за сверхдоходами оно вовлекается в глобальные политические интриги и рискует утратить олимпийский дух. Мы же жестко придерживаемся принципа основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена «О, спорт, ты — мир!».

Кульминацией социальной части программы конгресса и международной акции «Честный бокс за чистую планету» станет закладка в городском парке города Пласт Челябинской области Аллеи академиков бокса. Участники посадят именные деревья. Это будет символизировать не только личный вклад в решение экологических проблем, но и то, что деятели мирового профессионального бокса символически «укоренятся» в уральской земле, где 20 лет назад пожар охватил Санарский бор — «зелёные лёгкие» Челябинской области. Мы предложили руководителям районных городов области привлечь к акции «Честный бокс — за чистую планету» воспитанников спортивных школ и ребят с ограниченными возможностями. От высоких слов об «ассиметричных эффектах глобализации» пора переходить к конкретным земным делам.