Казань, 19 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В Казани для победителей и участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills подготовили 275 наградных медалей, 80 медалей для конкурсантов и более 700 — памятных медалей. Медали выполнены из сплава специальных металлов на основе цинка, на каждый знак нанесено гальваническое покрытие под золото, серебро и бронзу, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Пресс-служба администрации Казани Медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills

В основу дизайна положены татарские национальные орнаменты. На медалях изображены достопримечательности столицы Татарии — объекты всемирного наследия ЮНЭСКО в соседстве с современными зданиями.

До настоящего момента в Казань прибыли уже 550 гостей из 33 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что в церемонии открытия чемпионата примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев, а в закрытии — президент РФ Владимир Путин. Мероприятия чемпионата могут посетить около 200 тыс. гостей.