Санкт-Петербург, 19 августа, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Петербургские теплоэнергетики из ГУП «ТЭК СПб» назначили на 20 августа последние в этом сезоне испытания теплосетей в Петербурге. Они пройдут в Невском районе Петербурга, в границах улиц Пинегина, д. 3, 5, 7 и Седова, д. 20/2, 22, 24/1.

Водопроводные трубы

Как сообщили 19 августа в пресс-службе предприятия, в текущем межотопительном сезоне проведено уже 267 гидравлических испытаний в 16 районах Петербурга, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленинградской области. Кроме того, было проведено пять повторных испытаний.

«Энергетики проверили 4729 км сетей, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 16 тысяч жилых домов. Специалисты обнаружили 273 дефекта, при устранении которых было обновлено в общей сложности 1500 метров трубопровода», — отчитались в ГУП «ТЭК СПб».

Еще 33 дефекта удалось выявить в ходе испытаний с повышенной нагрузкой, которые проводят раз в пять лет с использованием теплоносителя, разогретого до 95−110 градусов.

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