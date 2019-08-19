Санкт-Петербург, 19 августа, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Бензин в целом, по данным на 12 августа, в Петербурге стоил 45,76 рублей за 1 литр, то есть несколько дороже среднероссийской цены. Об этом информирует Федеральная служба государственной статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

За 92-й бензин в Северной столице просили 42,76 рубля, за 95-й — 46,26 рубля, за 98-й 53,5 рубля. Дизельное топливо на тот момент в Петербурге стоило 46,76 рубля.

Заметим, в среднем цены на бензин в России на 12 августа зафиксировались на уровне 44,59 рубля. При этом за 92-й в среднем просили 42,23 рубля, 95-й — 45,65 рубля, 98-й — 51,38 рубля. Дизельное топливо в среднем по стране стоило 46,14 рубля.

Таким образом, все петербургские цены оказались выше среднероссийских, разница особенно заметна в случае дизельного топлива и составила больше 2 рублей за литр.

В Ленинградской же области ситуация прямо противоположная — цены по 47-му региону отстают от среднероссийских. Бензин к 12 августа стоил 44,36 рубля. Однако одновременно сотрудники Росстата информируют, что 92-й отдавали по 42,52 рубля, 95-й — 45,68 рубля, 98-й — 53,37 рубля, дизельное топливо — 46,86 рубля.

В итоге, заправляться в Ленобласти в августе было чуть дешевле, чем в Петербурге, хотя и не намного, кроме того, на разных заправках в северной столице обнаруживались и более низкие цены. Например, минимальная зафиксированная цена бензина марки АИ-92 составила 41,3 рубля, марки АИ-95 — 45 рублей, марки АИ-98 — 52,4 рубля.