Нью-Дели, 19 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что вопрос правового статуса индийского штата Джамму и Кашмир не станет объектом переговоров с Пакистаном. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

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Раджнатх Сингх, выступая на митинге в штате Харьяна, подчеркнул: «Если переговорный процесс с Пакистаном будет возобновлён, статус индийского штата Джамму и Кашмир не будет вынесен на обсуждение». По словам главы индийского оборонного ведомства, объектом переговоров Нью-Дели и Исламабада может стать лишь вопрос территориальной принадлежности тех районов Кашмира, которые были оккупированы Пакистаном. Раджнатх Сингх также отметил, что основным условием для возобновления мирного процесса между двумя странами является прекращение государственной поддержки трансграничного терроризма пакистанской стороной.

Напомним, 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права и попытке урегулировать кашмирскую проблему в одностороннем порядке. В ответ Нью-Дели подчеркнул, что вопрос правового статуса субъектов федерации, в том числе штата Джамму и Кашмир, является внутренним делом Индии.