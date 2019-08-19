Калуга, 19 августа, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Калужская область в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа занимает первое место по дизельному топливу (44,07 рубля за литр) и седьмое место — по бензину автомобильному (43,96 рубля за литр). Об этом 19 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен и рабочей группы по недопущению их необоснованного повышения.

Benzin-price.ru На калужской АЗС

По данным мониторинга, на региональном рынке нефтепродуктов за период с 10 по 15 августа 2019 года уменьшились оптовые цены на бензин (в среднем, менее чем на 1%), а на дизельное топливо — остались на прежнем уровне. Розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе на 12 августа составили 44,65 рубля за литр бензина и 45,42 рубля за литр дизельного топлива. Самый дешёвый автомобильный бензин продают в Ярославле (42,63 рубля за литр), а наиболее дорогой — в Москве (46,34 рубля за литр). Самое дорогое дизельное топливо — во Владимире (47,04 рубля за один литр).