Ереван, 20 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Армения рассчитывает получить от руководства Азербайджана гарантии того, что Баку больше не будет предъявлять территориальные претензии Еревану. Об этом на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор» заявил премьер Никол Пашинян, добавив, что Армения готова предоставить такие гарантии в ответ.

Gov.am

«Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что Азербайджан не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий к Республике Армении. Но хочу заявить, что и мы готовы дать такие гарантии. Это взаимосвязанные действия, естественно, ни с нашей, ни с их стороны они не могут быть односторонними», — сказал Пашинян.

Он отметил, что в дипломатических текстах всегда можно найти подтексты, в которых есть возможность усмотреть риски как для Армении, так и для Азербайджана.

«Сейчас более или менее активны прямые контакты между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, что есть рабочие линии связи между моим аппаратом и администрацией президента Азербайджана», — сообщил армянский премьер, добавив, что главной темой этих контактов является работа мирного договора с Баку.

Как передавало ИА Регнум, на прошлом заседании «Гражданского договора» 13 января Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.

Он напомнил, что Ереван предлагал Баку зеркально отвести войска от границ, закреплённых Алма-Атинской декларацией, чтобы нейтрализовать угрозу столкновений, а также демилитаризовать приграничные регионы. Однако Азербайджан отказался.

По его словам, этот документ даст возможность Армении и Азербайджану взаимно контролировать выполнение соглашений по вооружениям.

Также Пашинян отмечал, что Ереван предлагает Баку подписать такое соглашение о мире, которое сделало бы невозможным начало новой войны.

При этом он добавил, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят заключения прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

В прошлом году, 26 декабря, президент Азербайджана и премьер-министр Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на неформальном саммите СНГ, который прошёл в Санкт-Петербурге, встретились впервые с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе минувшей осенью. Они пожали друг другу руки.

После саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что руководство двух стран движется к финализации мирного договора.

Вместе с тем помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев 4 января подтвердил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По его словам, Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры даже без посредников. Кроме того, отметил он, в настоящее время нет серьёзных препятствий для заключения мирного соглашения.

Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе произошло осенью 2023 года. В результате 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». При посредничестве России Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха 20 сентября договорились о перемирии. В итоге Нагорный Карабах перешёл под контроль Баку. При этом армянское руководство признало регион частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.