Москва, 19 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных телефонов в школах будет сложно осуществить на практике, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

Он прокомментировал идею Роспотребнадзора провести выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса в течение года совместно с Российской академией образования.

«Я не представляю, как это можно сделать. Если Роспотребнадзору нечем заняться, лучше бы он проверил московских школьников, у которых введена МЭШ (Московская электронная школа), и наконец-то сказал нам: либо пресёк слухи, либо, наоборот, подтвердил, что постоянная работа с этим гигантским планшетом-доской — полезна она для детских глаз или нет. Это было бы реально большое дело, но я сомневаюсь, что Роспотребнадзор будет этим заниматься», — заявил Луховицкий.

Напомним, Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Исключения в ограничении использования электронных приборов в образовательной организации рекомендуется оставить для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья.