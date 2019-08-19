Омск, 19 августа, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Омске литр бензина можно купить, в среднем за 42 рубля 83 копейки. Такие данные приводит Kvnews.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Сообщается, что литр самой распространённой марки топлива (АИ-92) продаётся по цене за 41,22 рубль, а литр АИ-95 — за 44,1 рубля. Литр АИ-98 омским потребителям обходится в 50,16 рублей. Литр летнего дизельного топлива продают, в среднем, по цене 46,16 рублей.

Напомним, ранее РИА «Новости» со ссылкой на данные собственного исследования, основанного на данных Росстата, сообщило, что больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Крайнего Севера и Москвы. При этом доступность топлива не говорит о его дешевизне.

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