Тюмень, 19 августа, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В Тюменской области стоимость дизельного топлива снизилась за последние полгода на некоторых заправках почти на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

С начала 2019 года стоимость бензина марки Аи-92 выросла в среднем на 3%, Аи-95 — на 2,1%. Дизельное топливо с начала года, наоборот, подешевело. А именно, на заправках «ЛУКОЙЛа» цена снизилась на 1,4%, «Газпрома — на 2,3%, а «Н-1» — почти на 10%.

По данным Росстата в среднем по стране с начала 2019 года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%.

Согласно индексу топливных цен «Петрол Плюс» 18 августа 2019 года в Тюмени средняя цена на бензин составила Аи-92 — 41,6 рублей; Аи-95 — 44,85 рублей; дизельное топливо — 47 рублей.