Цхинвал, 19 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В рамках подготовки к новому спортивному сезону с 19 по 25 августа двукратные экс-чемпионки мира по эстетической гимнастике Валерия Урюпина и Дарья Куклина будут заниматься с юными спортсменками в Цхинвале, сообщил газета «Южная Осетия».

Ogimnastike.com Эстетическая гимнастика

Как отметила президент федерации художественной и экономической гимнастики Южной Осетии Зема Цховребова, в мастер-классах примут участие более 30 девочек от 6 до 12 лет. Каждый день спортсменки из России будут проводить две тренировки, также Урюпина и Куклина проведут мастер-классы для югоосетинских тренеров и хореографов.

Осенью в Цхинвал собирается приехать известный тренер Сония Глызина, которая возглавляет команду «Мадонна». Глызина неоднократно проводила мастер-классы в Южной Осетии с 2016 года.

В Южной Осетии эстетическая гимнастика на профессиональном уровне практикуется с 2015 года. Спортсменки неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований в городах России.