Амстердам, 19 августа, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Конструкторы из нидерландского Делфтского технического университета представили проект пассажирского авиалайнера V-образной формы, сообщает портал «Популярная механика» со ссылкой на авиакомпанию KLM, которая решила поддержать проект.

Popmech.ru Самолет Flying V

Отмечается, что концепт Flying V позволяет уменьшить лобовую поверхность и сопротивление воздушного судна при сохранении того же полезного объема, что и у Airbus A350.

Кроме того, такое решение обеспечит 20-процентную экономию топлива, уверены разработчики. Планируется, что летные испытания демонстратора должны пройти осенью 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на международном авиасалоне Air Tattoo в Великобритании был представлен концепт авиалайнера Airbus с крыльями и хвостом, напоминающих таковые у хищных птиц.

Новая разработка авиакомпании, базирующейся во Франции, представляет собой гибридный электрический турбовинтовой самолет, предназначенный для региональных перевозок.

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