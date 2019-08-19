Калуга, 19 августа, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Жители деревни Гядово Жуковского района Калужской области обратились региональное отделение ОНФ с жалобой на незаконную разработку местного карьера и вывоз большого количества природного материала. Некогда экологически благополучная деревня превратилась в населённый пункт с невыносимыми для жизни условиями — пылью и шумом от постоянно работающих экскаваторов и самосвалов. Об этом 19 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Общероссийского народного фронта в Калужской области Виталий Майков.

Onf.ru Пыль и шум от снующих самосвалов сделала жизнь селян невыносимой

По его словам, проверка совместно с надзорными органами действительно обнаружила в окрестностях деревни Гядово работающую тяжелую технику, большая часть которой оказалась без номерных знаков. Арендатор участка утверждал, что он проводит работу по строительству пруда для разведения рыбы, однако лицензию не представил.

«Местными жители показали официальные ответы на их обращения от правоохранительных органов и муниципальных властей о том, что нарушения при разработки карьера не установлено, но проверка общественников установила, что работа на карьере ведётся, по сути, без ключевого документа», — сказал Виталий Майков.

В настоящее время в природоохранном ведомстве решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Управление Росприроднадзора в свою очередь оценит уровень ущерба, нанесенного окружающей среде. Пользование недрами без соответствующей лицензии в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусматривает штраф до одного миллиона рублей.