Чебоксары, 19 августа, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Чувашии ряд организаций проводят благотворительные акции, посвящённые сбору детей в школу и помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вещи собирает митрополия, благотворительную помощь оказывают энергетики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cheges.rushydro.ru Детская площадка в туберкулёзном диспансере

В республике по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы проводится благотворительная акция «Готовим в школу!» с целью оказания помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. В частности, принимаются канцелярские товары, рюкзаки, школьные костюмы, обувь. Пожертвования принимаются в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница».

«Подарок к школе» в 12-й раз проведёт Чебоксарская ГЭС, поддержав таким образом воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Новочебоксарске. Ребята из многодетных и малообеспеченных семей получат наборы школьных принадлежностей. Кроме того, к началу нового учебного года гидроэнергетики помогли ещё восьми детским учреждениям: в частности, закуплены специальные пособия в ресурсный класс для детей-аутистов, спортивные площадки для детей-инвалидов, детской хоккейной команды «Сокол» и детского отделения противотуберкулёзного диспансера. Всего на подготовку к новому учебному году Чебоксарская ГЭС направила более 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в прошлом году к обучению приступили более 274 тысяч человек: 137,7 тыс. школьников, в том числе более 15 тыс. первоклассников (в 2017/2018 учебном году — 15,5 тыс. первоклассников), а также свыше 60 тыс. студентов. В детские сады пошли более 76 тыс. детей.