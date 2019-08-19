Анкара, 19 августа, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Власти Турции решительно осудили террористический акт, совершенный на свадьбе в столице Афганистана, городе Кабуле, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Mfa.gov.tr МИД Турции

«Мы с большим сожалением отреагировали на сообщение о террористическом акте в зале бракосочетания в Кабуле, который привел к гибели многих мирных граждан. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный акт» , — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

В результате чудовищного по масштабам преступления погибли свыше 60 человек, порядка 200 человек получили ранения различной степени тяжести.

На брачной церемонии присутствовали около 1 тыс. 200 человек, ответственность за преступление, совершенное 18 августа, пока не взяла ни одна террористическая группировка.