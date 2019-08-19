Матарам, Индонезия, 19 августа, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Лесные пожары не удается потушить в округе Северный Ломбок, индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара, сообщает информационный портал Detik.

skeeze Огонь в лесу

Начальник управления по связям с общественностью провинции Западная Нуса-Тенгара Пол Пурнама заявил, что фактически днем пожар был успешно потушен, но как только наступает ночь, огонь снова разжигается, а сильный ветер только усиливает пламя.

По данным полиции, источник пожара пока не ясен.

Напомним, ранее дым от лесных пожаров, зафиксированных на индонезийских островах Суматра и Калимантан, достиг территории Малайзии.