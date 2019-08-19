Тверь, 19 августа, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору назвала причины сбоя работы Калининской АЭС, который произошёл 18 июля 2019 года. О результатах расследования пресс-служба Ростехнадзора сообщила 19 августа.

A.Savin Калининская АЭС

Как ранее сообщалось, 18 июля из-за сработавшей защиты были отключены энергоблоки № 1, № 2, № 4 Калининской АЭС (Тверская область). Причиной стало нарушение технической изоляции, что привело к короткому замыканию.

«Причина: нарушение электрической изоляции, приведшее к короткому замыканию», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС были отключены высоковольтные линии электропередачи «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). В результате автоматикой были отключены три энергоблока Калининской АЭС — №№ 1, 2 и 4.