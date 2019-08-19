Мадрид, 19 августа, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Мужчина, погибший в уличной драке, стал 12-м человеком, умершим насильственной смертью в каталонской столице в этом году. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

При этом отмечается, что за неделю в Барселоне было убито три человека. Последнее убийство произошло ранним утром 16 августа, когда мужчина был зарезан во время уличной драки в районе Ноу Баррис. Примечательно, что третье убийство произошло на следующий день после того, как высокопоставленный чиновник Барселоны признал, что город переживает «кризис безопасности».

С начала года 12 человек были жестоко убиты в Барселоне, согласно отчету El País, основанному на информации, предоставленной каталонской полицией. За весь 2018 год в каталонской столице произошло 10 убийств.