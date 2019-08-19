Пермь, 19 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Покидающий свой пост художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис выдвинул условия властям Пермского края, выполнение которых позволит ему остаться во главе Дягилевского фестиваля, об этом 19 августа сообщает издание «Новый компаньон».

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

Маэстро якобы требует от чиновников зарплату в 300 тыс. рублей ежемесячно, утверждает исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов в комментарии изданию.

При этом Курентзис настаивает, чтобы его работодателем было не учреждение культуры, а напрямую власти региона.

«Это требование вызвано тем, что потенциальный худрук фестиваля хочет получить возможность обсуждать со своими работодателями темы, не входящие в компетенцию директора театра, в первую очередь — ситуацию с ДК Солдатова» , — приводит слова Борисова издание.

По его словам, Курентзис хочет занять Дворец культуры, сделать его своим личным штабом, провести здесь соответствующие ремонтные работы, позволяющие выступать артистам из MusicAeterna. Все это — зарплату и новую резиденцию — должны согласовать власти края, при том, что, как подчеркивает Борисов, Теодор Курентзис вряд ли появится в городе до Дягилевского фестиваля, который состоится во второй половине июня 2020 года.

Напомним, Теодор Курентзис в августе 2019 года досрочно прекращает свою работу на посту художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Однако маэстро хочет продолжить свою работу в качестве худрука Дягилевского фестиваля. Решение по данному вопросу пока не принято.