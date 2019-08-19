Магадан, 19 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. По данным УФАС по Магаданской области, динамика цен с начала августа на нефтепродукты не изменилась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

MichaelGaida Топливо

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Самый дорогой бензин и дизельное топливо по информации антимонопольщиков на автозаправках «ТД Магсервис». По состоянию на 19 августа литр бензина марки АИ-92 стоит этой заправке 52,10 руб., АИ-95 — 55,30, дизель летний — 56,50 руб. за литр. Бензина АИ-98 в регионе нет.

По данным Росстата, средние цены на колымских заправках на 12 августа таковы: 50,08 рублей за литр АИ-92, АИ-95 — 53,89 и дизельное топливо — 54,62 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, на автозаправках Дальнего Востока ощутимо цены на бензин и дизельное топливо не поднялись за последний месяц.