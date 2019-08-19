Богородск, Нижегородская область, 19 августа, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Ущерб загрязнённой нечистотами реке Рязанке в Богородском районе Нижегородской области составил 149 млн рублей. Об этом стало известно после совещания, где обсудили судьбу реки, несущей свои воды в Волгу. О ситуации на Рязанке сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Исаак Левитан. На Волге

Причина зловония — массовая. Претензии у контролирующих органов есть к ряду предприятий. Так, по сообщению телекомпании, очистные сооружения района были построены в 1978 году и уже устарели, им давно требуется модернизация. Нормативы на них выполняются на 70%. Руководство предприятия подало заявку, чтобы объект был включён в федеральную программу «Чистая вода». Она пока на рассмотрении.

Вопросы в связи с неприятным запахом есть к иловым полям и к кожевенному производству.

ГТРК отмечает, что Богородское кожевенное производство на сегодня одно из крупных в стране. В компании говорят, что на 110-летнем заводе предписания надзорных органов, имевших претензии к качеству сточных вод, выполнены частично. В модернизацию было вложено 7 млн рублей, но дальнейшие работы провести не успели — помешал пожар. Сообщается, что компания в суде попробует получить отсрочку на выполнение предписаний.

В минэкологии Нижегородской области посчитали ущерб реке Рязанке от всех нечистот. Он составил 149 мн рулей. Глава министерства Денис Егоров уточнил, что договорённости по мероприятиям по очищению реки Рязанки были достигнуты в начале июля. Работы по донным иловым отложениям будут оплачивать за счёт средств федерального проекта сохранения уникальных водных объектов.

«Средства будут предусмотренные нам предоставлены лишь тогда, когда очистные сооружения кожевенных предприятий будут приведены в нормативное значение», — цитирует министра издание.

Представители природоохранной прокуратуры отметили на совещании, что теперь за дело возьмутся судебные приставы. Их задача — обязать предприятия исполнить решение суда и привести стоки к нормативам.

Проблеме, судя по наличию петиции о загрязнении реки Рязанки, уже много лет. Местный житель — автор петиции двухлетней давности отметил, что с 2006 года канализационные воды сбрасываются в реку, а где протекает Рязанка, «запах стоит невыносимый». Автор уточняет, что река «впадает в реку Кудьма, а та, соответственно, протекая по Кстовскому району, непосредственно в гордость нашей Родины — реку Волга».

Напомним, в августе в Нижегородской области местные жители обнаружили ещё три загрязнённые реки — все они приобрели «молочный цвет». «Молочные» реки появились в Павловском, Дальнеконстантиновском, Кстовском районах. При этом от реки Керметь в Дальнеконстантиновском районе местные жители ощущают также и зловоние. По реке Рахма в Кстовском районе минэкологии области уже начало проверку.

Схожая проблема была обнаружена и в Татарии, но там виновника уже установили и стоковую трубу демонтировали.

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