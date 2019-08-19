Улан-Удэ, 19 августа, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Несмотря на охлаждение отношений России с западными странами, Российское государство продолжает настаивать на требовании к учёным публиковаться в зарубежных изданиях. Такая ситуация является абсурдной, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии Бурятского государственного университета Алексей Комбаев.

Ванитас. Натюрморт. 1662

«Любой рейтинг, позиция в нём вузов зависит от того, кто этот рейтинг составляет. Очень много агентств, которые при помощи разных методик пытаются выстраивать якобы объективную реальность, тем самым формируя общественное мнение. На мой взгляд, есть общемировые, объективные рейтинги, которые заключаются в количестве подготовленных и выпущенных профессионалов для экономики страны», — подчеркнул учёный.

Если выпускники вуза не просто трудоустраиваются, а занимаются наукой, делают открытия, то вуз должен считаться эффективным. Однако при этом само Российское государство продолжает оценивать эффективность российских учёных через призму западных агентств и индексов.

«С одной стороны, наша страна находится под санкциями, официально мы занимаемся импортозамещением, санкционную продукцию уничтожаем, но подход к учёным остался прежним. Значимость его научных работ определяется количеством статей, которые он опубликовал в иностранных индексах цитирования», — отметил Алексей Комбаев.

Напомним, ранее Американская организация славистов фактически выдвинула российским вузам ультиматум с требованием стать на сторону задержанных в ходе августовских протестов в Москве. Как сообщало ИА REGNUM, слависты отметили, что частью важных для России рейтингов вузов является рейтинг академической свободы, степень обеспечения политического нейтралитета.

«Если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам», — подчеркнули они.

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