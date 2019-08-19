Новосибирск, 19 августа, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области 38-летнего главу Половинского сельсовета Краснозерского района будут судить за «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Обвинительное заключение утверждено, дело передано в районный суд.

Как установлено в ходе следствия, в мае 2018 года чиновник за 20 тыс. рублей продал жителю района колесный трактор МТЗ-80, который принадлежал администрации сельсовета и подлежал списанию. Полученными деньгами он оплатил своё обучение в вузе.

Мужчина признал вину, возместил ущерб и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.