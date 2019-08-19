Пермь, 19 августа, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля. По данным Росстата, столица Пермского края занимает по дороговизне топлива второе место в ПФО после Кирова (44,99 рубля).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Бензин марки АИ-92 в Перми стоит 42,47 рубля за литр, АИ-95 — 45,59 рубля, а АИ-98 — 52,91 рубля. Цена дизельного топлива — 46,35 рубля.

Примечательно, что на 29 июля бензин в среднем стоил 44,99 рубля, на 5 августа произошло снижение цены до 44,93 рубля, а затем вновь рост — до 44,95 рубля. Такие данные приводит Росстат.