Белгород, 19 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Белгородский нефтеперарабатывющий завод представляет потенциальную экологическую угрозу для населения. По словам бывших сотрудников, на предприятии не провели консервацию четырёх опасных объектов. Завод, созданный в 2013 году, сейчас фактически прекратил свою работу. В июле 2019 года руководство НПЗ подало в Арбитражный суд Белгородской области заявление о самобанкротстве, сумма долгов превысила 400 млн рублей.

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«В пятницу прокуратура вместе с МЧС проверяла завод на пожаробезопасность. Обнаружили, что весь завод зарос бурьяном, консервацию четырёх опасных объектов не провели, завод представляет угрозу для населения города. Нефть превратится в шлам, который возгорается уже при десяти градусах. Рядом — другой завод, прокурор обеспокоен этим. Будут принимать меры, чтобы владельцы привели завод в норму. Рад, что местные власти думают о безопасности города», — сказал бывший начальник отдела промышленной безопасности и охраны окружающей среды Белгородского НПЗ Алексей Гашников.

По словам работников, долги объясняли тем, что на завод не приходили предприятия, которые привозили своё сырьё на переработку и фактически арендовали завод. Некоторые партнёры сами платили сотрудникам зарплату и премии по предъявлению паспорта. Руководство НПЗ регулярно расторгало договоры и искало новых поставщиков. Кому-то на предприятии задолжали 100 тысяч рублей, а работавшим на руководящих должностях и 400 тыс.руб. После огласки ситуации с сотрудниками встречались представители властных структур. Люди говорят, что их поставили пред фактом: завод банкрот, денег на предприятии нет, нужно искать другую работу. При этом на компенсации, положенные по закону, рассчитывать не стоит, сообщает ИА «Бел.ру».

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