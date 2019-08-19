Экс-сотрудники Белгородского НПЗ: предприятие потенциально опасно
Белгород, 19 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Белгородский нефтеперарабатывющий завод представляет потенциальную экологическую угрозу для населения. По словам бывших сотрудников, на предприятии не провели консервацию четырёх опасных объектов. Завод, созданный в 2013 году, сейчас фактически прекратил свою работу. В июле 2019 года руководство НПЗ подало в Арбитражный суд Белгородской области заявление о самобанкротстве, сумма долгов превысила 400 млн рублей.
По словам работников, долги объясняли тем, что на завод не приходили предприятия, которые привозили своё сырьё на переработку и фактически арендовали завод. Некоторые партнёры сами платили сотрудникам зарплату и премии по предъявлению паспорта. Руководство НПЗ регулярно расторгало договоры и искало новых поставщиков. Кому-то на предприятии задолжали 100 тысяч рублей, а работавшим на руководящих должностях и 400 тыс.руб. После огласки ситуации с сотрудниками встречались представители властных структур. Люди говорят, что их поставили пред фактом: завод банкрот, денег на предприятии нет, нужно искать другую работу. При этом на компенсации, положенные по закону, рассчитывать не стоит, сообщает ИА «Бел.ру».
По теме: Белгородская область: работники НПЗ готовы на крайние меры