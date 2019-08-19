Великий Новгород, 19 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. По итогам подписной кампании на первое полугодие 2019 года «самым читающим» в Новгородской области назвали Холмский район, где на 5384 жителей приходится 1231 подписчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной почтовой связи России (УФПС).

Цитата из к/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова 1971 по 1973 год. СССР У газетного ларька

По данным Почты России, на второй месте по числу подписчиков — Мошенской район, где на 6421 жителя приходится 1322 подписчика, на третьем — Марёвский район: 782 подписчика на 4315 жителей.

«В топ самых популярных изданий ежегодно входят местные районные газеты, далее — областная пресса. Завершают рейтинг федеральные бизнес-издания и топовые журналы», — сообщили в новгородском УФПС.

Всего в первом полугодии 2019 года в Новгородскую область в рамках подписной кампании Почта России доставила более 24 тыс. журналов и около 750 тыс. экземпляров газет.