В индийском Кашмире арестованы около 4 тыс. человек – СМИ
Нью-Дели, 19 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. За 15 дней комендантского часа в индийском Кашмире были арестованы по меньшей мере 4 тыс. человек, об этом 19 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.
Иван Шилов ИА REGNUM
Индия
«Большинство из них были вывезены из Кашмира, так как местные тюрьмы переполнены», — заявил судья города Сринагар, расположенного в Кашмирской долине.
Власти Индии, со своей стороны, подтверждают факты задержания некоторых активистов, однако подчеркивают, что общее число арестованных не известно.
Как передавало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир в связи с осложнившейся здесь ситуацией, в регионе был введен комендантский час.