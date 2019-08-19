Нью-Дели, 19 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. За 15 дней комендантского часа в индийском Кашмире были арестованы по меньшей мере 4 тыс. человек, об этом 19 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Большинство из них были вывезены из Кашмира, так как местные тюрьмы переполнены» , — заявил судья города Сринагар, расположенного в Кашмирской долине.

Власти Индии, со своей стороны, подтверждают факты задержания некоторых активистов, однако подчеркивают, что общее число арестованных не известно.

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир в связи с осложнившейся здесь ситуацией, в регионе был введен комендантский час.