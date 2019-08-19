Чебоксары, 19 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Чувашии в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года из основных нефтепродуктов подешевело газовое моторное топливо — на 8,76%. Дизтопливо и автомобильный бензин подорожали, более всего выросла цена на бензин марки АИ-95, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на средние потребительские цены, опубликованные Чувашстатом.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

В Чувашии в июле 2019 года стоимость газового моторного топлива составила 19,07 рублей за один литр. Это на 8,76% (или на 1,83 рублей) меньше, чем было в июле 2018 года. В том числе в июле по сравнению с июнем топливо подешевело на 36 копеек, или на 1,85%.

Дизельное топливо в этом году продавалось в среднем за 45,63 рубля, что на 2,77% (или на 1,23 рубля) дороже по сравнению с июлем 2018 года. За месяц дизтопливо подешевело на 5 копеек, или на 0,11%.

Автомобильный бензин марки АИ-92 подорожал за год в среднем на 2,55% (или на 1,04 рубля), достигнув по итогам июля 41,83 рубля. Также на 1,04 рубля (или на 3,27%) выросла стоимость бензина марки АИ-95, составив в среднем 44,98 рублей. Бензин марки АИ-98 в среднем продавался в июле по цене 50,68 рублей, подорожав за указанный период на 1,89% (или на 0,94 рубля).