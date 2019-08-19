Москва, 19 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%. Эту идею, с которой выступило Минприроды РФ, вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства правительству РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

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Отмечается, что за счёт повышения нормативов Минприроды рассчитывает на значительный рост собираемости экосбора, до 136 млрд рублей в год. Для сравнения: в 2018 году этот показатель достигал всего 2,2 млрд рублей. Больше всего планируется собирать с производителей электроники (47 млрд рублей), бумаги и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей).

Когда планируется повысить нормативы утилизации, в документе не указано. При этом отмечается, что эта мера может привести к повышению цен на продукцию на 0,25−1,5%. Напомним, в настоящее время тару, бумагу, шины, электронику и другие товары необходимо утилизировать на 5−35% или платить экосбор.

Согласно «дорожной карте», правительство РФ должно рассмотреть эту инициативу до середины 2020 года.