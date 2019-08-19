Москва, 19 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Заявление Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) можно расценивать как давление, советую российским вузам, прежде всего ВШЭ, больше внимания уделять патриотическому воспитанию студентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

(сс) nikolayhg Студенты в аудитории

«Это давление на нашу власть, на наши правоохранительные органы, наше академическое сообщество. Это не забота об академической свободе, это способ политического давления и попытка изменить нашу внешнюю политику», — заявил Емельянов.

Пора перестать играть по чужим правилам, в том числе и в сфере рейтингования вузов, полагает парламентарий.

«Нам необходимо создавать свои рейтинги вузов, может быть, совместно с Китаем, чтобы оттуда убирать упомянутые политические закладки», — рассуждает Емельянов.

В заявлении американская сторона видит рейтинг академической свободы вузов в том числе как степень обеспечения политического нейтралитета и активной общественной позиции всех имеющих отношение к ситуации.

«Надо иметь в виду, что в США никакой академической свободы не существует, и с теми профессорами и студентами, которые не выражают взгляды, совпадающие со взглядами истеблишмента, довольно жестко поступают. Вспомним увольнения профессоров вузов в 30-е годы, вспомним 50-е годы и довольные жесткие действия в нулевые», — указал Емельянов.

Депутат Госдумы рекомендовал вузам больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи, а не рейтингам.

«Вузам, прежде всего ВШЭ, надо больше заботиться о патриотическом воспитании своих студентов, а не о рейтингах. Сама политическая направленность подготовки студентов ВШЭ зачастую имеет далеко не пророссийский характер», — уверен Емельянов.

Американская организация славистов выразила глубокую обеспокоенность арестами Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, и Даниила Конона, студента Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Там отметили значимость рейтингов российских вузов. И напомнили, что, независимо от научной области, в это понятие входят не только количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, но и рейтинг академической свободы, степень обеспечения политического нейтралитета и активной общественной позиции всех тех, кто аффилирован с данной институцией. Если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам, указали слависты.

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Сегодня, 19 августа, Совет Думы обсудит вопрос о создании комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.