Ольхонский район, Иркутская область, 19 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Ветер и течение собрали и сконцентрировали грязевые пятна в самом сердце Байкала — на острове Ольхон. В этом убедился иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, побывавший в конце июля 2019 года у мыса Шаманка. Фотографии и доводы и происходящем он опубликовал на Ecodelo.org.

Виталий Рябцев Грязевое пятно па Байкале, представляющего собой толстую пленку белесого цвета

«Что является источником загрязнения? Сам поселок Хужир («столица» Ольхона), превращающийся летом в крупный туристический «мегаполис» в котором одновременно находятся примерно 20−30 тысяч туристов (моя оценка). От них — точнее от негерметичных выгребных ям, сливов «бытовых и фекальных стоков» прямо в почву (включая прибрежные пески) ‑ и идет поток загрязнения. Все это знают», — поясняет учёный.

Виталий Рябцев также напомнил, что в 2019 году специалисты вновь заявили о непригодности Сарайского залива для купания, так как «вода не соответствует гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям».

Тем временем, гостиниц и турбаз на берахаз Байкала становится всё больше и появляются они под аккомпанемент митингов и поток публикаций в СМИ, доказывающих, что местные жители и турбизнес якобы страдают от запретов на строительство, что их выживают с Байкала, что они оказались в «резервации».

Виталий Рябцев Новые турбазы на Ольхон

Напомним, ранее Виталий Рябцев опубликовал фоторепортаж о том, как «пожиратели» самого большого резервуара пресной воды на Земле осваивают ранее запрещённые места. К таковым, в частности, относится мыс Шаманка (или Бурхан), считающийся «сакральным сердцем Байкала» и одной из «девяти святынь Азии».

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