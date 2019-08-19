Курган, 19 августа, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В Курганской области с начала 2019 года более всего подорожало дизельное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС России по Зауралью.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Руководитель курганской антимонопольной службы Татьяна Соболевская отметила, что с 2019 года в регионе наблюдается незначительный рост розничных цен на нефтепродукты.

«Как следует из материалов, полученных от ООО «Башнефть-розница», ООО «Газпромнефть-центр», одной из причин увеличения розничных цен на автомобильные бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо на территории Курганской области обусловлено изменением закупочных цен», — сообщают в УФАС по Курганской области.

По данным ведомства, в среднем по Зауралью стоимость бензина марки Аи-92 стала выше с начала 2019 года на 1,6%, Аи-95 на 1,5%, дизельное топливо на 4%.

На 18 августа 2019 года в Кургане средняя цена на бензин марки Аи-92 — 40,9 рублей; Аи-95 — 44,05 рубля; дизельного топлива — 45 рублей.

По данным Росстата в среднем по стране с начала 2019 года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%.