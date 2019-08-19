Якутск, 19 августа, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В Якутске ежемесячно меняются цены на топливо на автозаправках. В меньшую сторону они не переписываются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Easedale Бензин

Читайте также: Самый доступный и дорогой: цены на бензины в России — трансляция

По информации Росстата средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 12 августа 2019 года были такие: АИ-92 — 54,78 руб., Аи-95 — 55,33, АИ-98 — 56,68 руб., дизельное топливо — почти 60 рублей за литр.

На сайтах автозаправок цены выше, чем средние у Росстата. Так, Саханефтегазсбыт АО в Верхоянском районе на АЗС №28 установил цены: АИ-92 — 69,5 руб., дизель — 70 рублей за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 регионах страны.