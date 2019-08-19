Анкара, 19 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился снять с должностей трех прокурдских мэров в городах Диярбакыр, Ван и Мардин, об этом 19 августа сообщает Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Причиной данного решения стали обвинения градоначальников в террористической деятельности.

Мэры указанных городов подозреваются в организации деятельности Рабочей партии Курдистана, а также в распространении пропагандистских материалов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, власти страны обвиняют некоторые курдские политические силы в сотрудничестве с повстанцами.