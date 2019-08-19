Москва, 19 августа, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Право на освоение российского арктического шельфа предлагает дать иностранцам вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Его письмо, в котором говорится о норвежской модели разработки шельфа, направлено президенту России Владимиру Путину, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Освоение Арктики

Трутнев указал в письме, что арктический шельф «не работает на экономическое развитие России», рассказали изданию федеральные чиновники и собеседники в нефтегазовых компаниях. Он напомнил, что в 2012 году разрабатывать шельф разрешили госкомпаниям с пятилетним опытом работы, в том числе Газпрому и «Роснефти», однако за более чем семь лет они пробурили только пять скважин.

Вице-премьер полагает, что возможно внедрить норвежскую модель, когда у местной госкомпании в проекте остается 30%, а на остальные доли претендуют частные компании и иностранцы. Глава государства перенаправил письмо главе Минэнерго Александру Новаку, а «Роснефть» уже раскритиковала инициативу Трутнева, указав, в частности, на стратегическое значение арктического шельфа, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин призвал не отдавать приоритет разработке арктических запасов, а «подключать науку» к добыче нефти и газа в уже разведанных районах.

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