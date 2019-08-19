Оренбург, 19 августа, 2019, 09:40 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в смертельное ДТП попали автомобиль под управлением жителя Омска и «УАЗ» из Северного района Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону подробности аварии, в которой утром 19 августа погибли два человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По предварительным данным полиции, «Тойота Королла» выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «УАЗом». Оба водителя погибли. Пассажиры в тяжёлом состоянии госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Утром 17 августа на федеральной трассе Москва — Челябинск примерно в 60 км от Бугуруслана произошло смертельное ДТП с двумя погибшими.