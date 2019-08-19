Ярославль, 19 августа, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В Ярославле арестован начальник отдела по капитальному строительству и ремонту управления внутренних дел по Ярославской области Евгений Терехов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

УМВД России по Ярославской области

Решение об аресте полковника полиции 17 августа вынес Кировский районный суд. Сотрудник УМВД подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По неофициальной информации, задержанием полицейского занимались сотрудники ФСБ.

Сейчас для УМВД по Ярославской области строится новое здание на проспекте Фрунзе. Не исключено, что задержание и арест полковника может быть связано именно с этим объектом — сроки строительства задерживаются. В УМВД факт ареста сотрудника не отрицают.

«Руководством УМВД России по Ярославской области по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечён к установленной законом ответственности», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По решению Кировского суда Евгений Терехов заключен под стражу до 15 октября 2019 года.