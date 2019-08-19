Анкара, 19 августа, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Власти Турции мобилизовали пожарные службы для тушения пожаров на юго-западе страны, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

skeeze Лесные пожары

Пожары вспыхнули сразу в двух провинциях страны — Мугла и Измир, пожарные команды мобилизовали 23 вертолета, 250 машин и 36 бульдозеров. Ситуация осложняется сильными порывами ветра.

Местные чиновники выражают надежду на то, что очаги возгорания в скором времени будут локализованы, несмотря на сложности с которыми сталкиваются спасатели.

Сообщения о жертвах пока не поступали.