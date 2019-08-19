Челябинск, 19 августа, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В челябинском УФАС подсчитали цены на бензин на разных заправках города. АИ-92 стоит от 39,20 до 42,17 рублей за литр, говорится на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

На 11 августа самый дешёвый этот вид топлива был на заправках ООО «Газпромнефть-Центр». На заправках ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» его можно купить по 39,90, а самый дорогой у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 42,17.

Бензин АИ-95 самый дешёвый у ООО «Регион» — 43,45. На заправках ООО «Газпромнефть-Центр» его продавали по 43,75, ООО «Башнефть-Розница» — 43,90, а ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 46,09.

«Лукойл-Уралнефтепродукт» оказался лидером по цене и в плане дизельного топлива — 46,76. самым дешёвым оно было у ООО «Башнефть-Розница» — 45,00, а на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Регион» его продавали соответственно по 45,15 и 46,55.

Добавим, что цены на бензин в городе и регионе стабильны на протяжении последних недель. Ценовые колебания есть, но незначительные.