Якутск, 19 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовала данные о лесопожарной обстановке в России на утро 19 августа. Они свидетельствуют о том, что на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории России находятся 146 лесных пожаров площадью 1 186 462 га, которые не будут тушить в силу экономической нецелесообразности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Больше всего таких очагов (120 пожаров на площади 799 893 га) находится в Якутии. Второе место этого горящего рейтинга занимает Красноярский край (10 пожаров на площади 204 891 га), третье — Иркутская область (три пожара площадью 100 322 га).

Всего на территории России действует сейчас 56 лесных пожаров площадью 85 396 га, по которым проводятся работы по активному тушению.

Напомним, на утро 16 августа самые масштабные лесные пожары, которые решением региональных комиссий по ЧС не стали тушить, тоже находились в Якутии. Там было зарегистрировано 155 возгораний на площади в 880 224 га.

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