Казань, 19 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В столице Татарии с декабря 2018 года дизельное топливо подешевело на 0,8%, а вот цены на различные марки бензинов, наоборот, к середине августа 2019 года выросли в пределах 1,1 — 3,1%. Данные о ценах на 12 августа 2019 года обнародовал Татарстанстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

За дизельное топливо в середине августа просили 44,45 рубля за литр против 44,83 рубля в декабре 2018 года. Показатель составил 99,2% к концу прошлого года.

Самым дорогим бензином остаётся АИ-98 — 50,14 рубля за литр против 49,6 рубля в начале года, рост на 1,1%. Больше всех подорожал бензин марки АИ-95 — на 3,1% — с 43,06 до 44,38 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 3% — с 40,47 до 41,68 рубля за литр.

Примечательно: в январе-феврале 2019 года дизельное топливо также дорожало — в пределах 1,3%. Снижение началось позднее — уже с весны.

Напомним, в июле 2019 года во время опроса, проводимого одной из компаний, 93% российских автовладельцев не исключили роста цен на бензин. Среди основных причин, ведущих к росту цен на топливо, респонденты назвали использование положения на рынке крупными нефтекомпаниями (38% отдали голоса за этот вариант). А 24% участников опроса причиной выбрали дополнительные налоги и сборы. Ещё 22% винят в росте цен отсутствие контроля на частных автозаправках.

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