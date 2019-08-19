Улан-Удэ, 19 августа, 2019, 09:09 — ИА Регнум. 425 школ Бурятии из 459 готовы к новому учебному году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, приёмка образовательных учреждений продолжается по рабочему графику.

В. Соколов. Школа

При этом, в семи школах работы продолжатся до конца 2019 года. В частности, ремонт продолжится после 1 сентября в Улюнской школе Баргузинского района и Желтуринской школе Джидинского района. Несмотря на это, учебный год начнется в установленные сроки — для этих школ подготовлены замены учебных помещений.«Все переносы занятий в иные образовательные организации, приспособленные помещения прошли согласование с территориальными органами Роспотребназора и Госпожнадзора по Республике Бурятия и, в первую очередь, с родительской общественностью школ», — отметила первый замминистра образования республики Галина Фомицкая.

Всего в этом году на подготовку школ из бюджетов различного уровня, выделено 724,5 млн рублей. Из них 348 миллионов рублей было выделено на проведение капитального ремонта 22-х школ в рамках реализации Единой Дальневосточной субсидии. Еще 105,7 млн рублей выделено из республиканского бюджета на капитальный ремонт 19 школ.

Напомним, к новому учебному году Роспотребнадзор предлагает ограничить использование учениками мобильных телефонов. Как сообщало ИА REGNUM, школам предлагается предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время учебного процесса.

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