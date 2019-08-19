Москва, 19 августа, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Отмечается, что вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в школах рекомендовано рассмотреть с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса.

При этом соответствующие ограничения не должны распространяться на детей, которые нуждаются в пользовании гаджетами по состоянию здоровья, например — для мониторинга сахара крови, добавили в ведомстве.

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Школам также рекомендуется при необходимости предусмотреть места хранения мобильных устройств учеников во время образовательного процесса.

Рекомендации были подготовлены в том числе по итогам опроса общественного мнения, в ходе которого 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали эту инициативу. Опрос был проведен Роспотребнадзором, Рособрнадзором и самим Министерством просвещения, уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), большинство школьников приходят в школу и на уроки с мобильными телефонами, смартфонами и планшетами. 65% жителей России уверены, что это сильно вредит учёбе, 29% полагают, что проблема сильно преувеличена.

Также отметим, что в начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

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