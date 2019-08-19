Москва, 19 августа, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Анимационная картина «Angry Birds 2 в кино» заняла первое место в рейтинге российского проката. В первые выходные показов она смогла собрать 231,8 млн рублей. Об этом 18 августа сообщил портал Kinobusiness.

Columbia Pictures Постер мультфильма Angry Birds в кино 2

Таким образом, мультфильм сместил на вторую позицию новую картину Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», которая во вторые выходные показов смогла собрать в нашей стране ещё 204,1 млн рублей (общая сумма сборов — 870,4 млн рублей). В топ-5 также вошли ленты «Форсаж: Хоббс и Шоу» (904,1 млн; 1094,1 млн), «Король Лев» (56,7 млн; 2853,8 млн) и «Синяя бездна 2» (30,8 млн).

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Напомним, картина Angry Birds 2 вышла в кинопрокат США 13 августа 2019 года, по состоянию на сегодня вторая часть мультфильма собрала на домашнем кинорынке $16,2 млн. В её основу легла известная видеоигра для мобильных платформ.