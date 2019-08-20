Самый доступный и дорогой: цены на бензин в России — трансляция
В России больше всего бензина на среднемесячную заработную плату могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 080 литров, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
Далее идут жители Москвы (1 798 литров) и Ненецкого автономного округа (1 609 литров). Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Дагестана (514 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров). В среднем по России доступность бензина составляет 926 литров.
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Бензин
По данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого на одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации, за период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 центрах субъектов РФ.
Наиболее заметное — в Махачкале, где прирост цен составил 0,6%.
Снижение цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.
В Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 12 августа цены на бензин автомобильный не изменились.
По данным Росстата, в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 12 августа цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44, 16 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 48,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41, 30 до 43, 30 рубля, марки АИ-95 — от 45,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 — от 52,40 до 54,86 рубля за литр.
В Казани с весны наблюдается снижение стоимости дизельного топлива. В целом к середине августа 2019 года относительно декабря 2018 года спад был на 0,8%.
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В челябинском УФАС подсчитали цены на бензин на разных заправках города. АИ-92 стоит от 39,20 до 42,17 рубля за литр, говорится на сайте ведомства.
Самым дешёвым этот вид топлива был на заправках ООО «Газпромнефть-Центр». На заправках ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» его можно купить по 39,90, а самый дорогой у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 42,17.
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Цены на бензин в августе по отношению к концу июля выросли на 0,1%. Таковы данные Росстата на 12 августа. С начала 2019 года бензин в стране подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%. Более всего с начала года подорожал бензин марки АИ-95 (101,8%). Индекс цен на бензин АИ-98 составил 101,7%, АИ-95 — 101,5%.
По данным УФАС России по Курганской области, в среднем по Зауралью стоимость бензина марки Аи-92 стала выше с начала 2019 года на 1,6%, Аи-95 на 1,5%, дизельное топливо на 4%.
На 18 августа 2019 года в Кургане средняя цена на бензин марки Аи-92 — 40,9 рубля; Аи-95 — 44,05 рубля; дизельного топлива — 45 рублей.
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Средняя стоимость автомобильного бензина в ЦФО составляет 44,65 руб. Самая высокая цена — на АЗС Москвы (46,34 руб.). В Туле средняя стоимость бензина составляет 45,94 руб., в Воронеже — 45,68 руб. Дешевле всего, по данным Россстата, можно заправиться в Рязани — там средняя стоимость литра бензина составляет 43 рубля 22 копейки.
Самый дорогой бензин марки Аи-92 зафиксирован в Воронеже — 43,08 руб. за литр. При этом средняя его стоимость по ЦФО — 42,13 руб., в Москве — 42,35 руб., и ни в одном регионе, кроме Воронежа, ценник не преодолел отметку в 43 рубля. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Ярославле (40,83) и в Калуге (40,84).
Бензин марки Аи-95 в среднем в ЦФО, по данным Росстата, стоил 45,97 руб. за литр. Самым дорогим он является в Москве — 46,61. На втором месте Воронеж, где его стоимость составляет в среднем 46,43 руб. за литр, на третьем месте Тверь — 46,16 руб. за литр. Дешевле всего в ЦФО этот бензин стоит на АЗС в Калуге — 43,87 руб. за литр.
Подробности в материале: Москва, Тула, Воронеж: где самые высокие цены на бензин
В Оренбурге с 5 по 12 августа произошел рост розничных цен на автомобильный бензин. Средняя стоимость литра составила 44,45 рубля, увеличившись на 1%, сообщает Оренбургстат.
Увеличился ценник на бензин двух марок: АИ-92 и АИ-95. Бензин АИ-92 стоит 42,04 рубля за литр, увеличение — 4 копейки. АИ-95 стоит 46,07 рубля, рост — 6 копеек.
Об этом: В Оренбурге в первой половине августа подорожал бензин
По данным Росстата, 12 августа в Якутии литр дизтоплива стоил 60 рублей. Автозаправочные станции показывают максимум стоимости литра дизельного топлива в регионе в 70 рублей за литр.
Подробности в материале: В Якутии литр дизельного топлива дороже бензина на 6 рублей
В Чувашии в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года из основных нефтепродуктов подешевело газовое моторное топливо — на 8,76%. Дизтопливо и автомобильный бензин подорожали, более всего выросла цена на бензин марки АИ-95.
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Данные Чувашстата
В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля. По данным Росстата, столица Пермского края занимает по дороговизне топлива второе место в ПФО после Кирова (44,99 рубля).
Республика Крым и Севастополь попали в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин — более 45 рублей за литр АИ-92. Согласно данным статистики, на Чукотке, в Якутии и Магаданской области бензин АИ-92 стоит более 50 рублей за литр. На Камчатке топливо продают за 47,41 руб. за литр, в Ненецком автономном округе — 45,64 руб, Севастополе — 45,41 руб., Крыму — 45,33 руб., Сахалине — 44,69 рубля, Калининградской области — 44,48 руб., Адыгее — 44,33 руб.
Потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске в период с 5 по 12 августа оставались неизменными. Таковы данные Новосибирскстата.
Так, 29 июля и 12 августа бензин на новосибирских АЗС стоил в среднем 42,65 рубля за литр. В частности, литр бензина марки АИ-92 в это время можно было купить по цене от 40,90 до 41,70 руб. за литр, марки АИ-95 — от 44,00 до 45,20 руб., марки АИ-98 — от 48,50 до 51,85 руб., дизельное топливо — от 46,40 до 49,85 руб.
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Бензин А-98 в Магадане не продаётся, по данным УФАС региона. Цены на автотопливо за месяц не изменились.
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Президент российского топливного Союза Евгений Аркуша считает, что подорожание топлива возможно только в пределах инфляции. В интервью «АиФ» он отмечал:
«Есть чёткая установка правительства: если подорожание и будет, то только в пределах инфляции. К тому же в конце июля Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель. Суть этого механизма в том, что при повышении экспортной цены на бензин и дизель относительно внутрироссийской государство восполняет нефтекомпаниям часть этой разницы. Это делается, чтобы нефтяники не повышали цены на топливо внутри страны. Задача регулятора — обеспечить топливом потребителей. В принципе у нас производство не в дефиците, но большая его часть уходит на экспорт. Когда государство обеспечит приоритет внутреннего рынка относительно экспорта, цены перестанут расти.
Сейчас же снижается базовая цена продажи бензина, с которой сравниваются экспортные цены. А значит, компенсационный демпинг повышается. Для бензина А-95 она снизится с 56 тыс. руб. до 51 тыс. за 1 т. Получается, эти 5 тыс. руб. разницы получат нефтяные компании. Для дизеля оптовая цена будет снижена с 50 тыс. руб. до 46 тыс. за 1 т.
Правда, потребитель топлива не заметит, что базовые цены снизились. В рознице стоимость топлива будет продолжать расти вместе с инфляцией. Главное сейчас, чтобы нефтяники сдержали договорённость с государством и не воспользовались возможностью получить деньги от работы нового закона и повысить стоимость топлива. За этим следит ФАС».
В Тюменской области стоимость дизельного топлива снизилась за последние полгода на некоторых заправках почти на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.
С начала 2019 года стоимость бензина марки Аи-92 выросла в среднем на 3%, Аи-95 — на 2,1%. Дизельное топливо с начала года, наоборот, подешевело. А именно, на заправках «Лукойла» цена снизилась на 1,4%, Газпрома — на 2,3%, а «Н-1» — почти на 10%.
По данным Росстата, в среднем по стране с начала 2019 года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%.
Согласно индексу топливных цен «Петрол Плюс», 18 августа 2019 года в Тюмени средняя цена на бензин составила Аи-92 — 41,6 рубля; Аи-95 — 44,85 рубля; дизельное топливо — 47 рублей.
В Омске литр бензина можно купить, в среднем за 42 рубля 83 копейки.
Об этом: Омск вошёл в число городов с самыми низкими ценами на бензин
Разброс цен на автомобильное топливо в регионах Северо-Западного федерального округа, по некоторым маркам бензина, достигает почти 5 рублей.
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По данным мониторинга за период с 10 по 15 августа, Калужская область в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа занимает первое место по дизельному топливу (44,07 рубля за литр) и седьмое место — по бензину (43,96 рубля за литр). Оптовые цены на бензин в среднем уменьшились на 1%, а на дизельное топливо — остались на прежнем уровне. Розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Калужского региона существенно не изменились.
Подробности в материале: Калужане лидируют на рынке ЦФО по низки ценам на дизельное топливо
Все петербургские цены на автомобильное топливо оказались выше среднероссийских, разница особенно заметна в случае дизельного топлива и составила больше 2 рублей за литр. В Ленинградской же области ситуация прямо противоположная.
Об этом: В середине августа бензин в Петербурге стоил чуть дороже, чем в России
Стоимость бензина на автозаправочных станциях Читы демонстрирует рост. Согласно данным Забайкалкрайстата, опубликованным 15 августа, за неделю подорожание моторного топлива составило до 0,5% в зависимости от марки.
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В Ярославской области цены на бензин за первое полугодие 2019 года (июль 2019 по сравнению с декабрем 2018) выросли на 1,4%, а дизельное топливо подешевело почти на 2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.
«Средние цены на бензин в Ярославской области самые низкие относительно ближайших регионов и сопоставимы с Калужской областью. Это объясняется наличием нефтеперерабатывающего завода и, как следствие, более низкими логистическими затратами», — рассказали в Ярославльстате.
По состоянию на 12 августа средняя цена в Ярославской области АИ-92 составила 40,83 рубля, АИ-95 — 43,92, АИ-98 — 48,73 рубля. Дизельное топливо стоило 44,54 рубля.
Средние цены на бензин в рамках еженедельного мониторинга Белгородстата за неделю не изменились. Бензин марки АИ-92 стоит 42 руб. 06 коп., АИ-95 — 45,35 руб., стоимость АИ-98 увеличилась на 0,2% и составила 51,04 руб. Дизельное топливо в среднем продают за 45 руб. 23 коп. В Курской области бензин стоит примерно 44,20 руб., в Воронежской в среднем — 45,68 руб.
По данным Федеральной службы государственной статистики? с 5 по 11 августа 2019 года было произведено 850,9 тысячи тонн автомобильного бензина.
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На покупательную способность граждан РФ влияет невысокий, а порой и унизительный уровень зарплаты в российской глубинке. Разброс цен на бензин в регионах России варьируется от 39,62 руб. за литр на юге Урала до 56 рублей за литр на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари»Андрей Лобода.
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В Свердловской области стоимость бензина демонстрирует стабильность. Это следует из данных регионального УФАС.
Средняя цена литра бензина АИ-92 (93) составляет 41,90 рубля. АИ-95 стоит 44,75. Литр дизельного топлива можно приобрести по 45,83.
При этом сжиженный природный газ стоит дешевле всего — 20,35 рубля.
Качество топлива в Крыму улучшилось, показали проверки Росстандарта на полуострове. По итогам проверок в мае-начале июня 2019 года не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин — в 20%. Начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ЮМТУ Росстандарта Игорь Чернышев сообщил, что в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.
За реализацию недоброкачественного топлива и недолива АЗС могут наказать штрафом в 1% от оборота в год, или не меньше 500 тыс. руб. А за повторное нарушение — уже в 3% от оборота в год, или не меньше 2 млн руб., напомнил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
За прошедшую неделю с 12 по 16 августа в России средние розничные цены на бензин AИ-92 и АИ-95 не изменились и составили 42,51 рубля и 45,73 рубля соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
Подробности в материале: В России с 12 по 16 августа средние розничные цены на бензин не изменились
Иск о признании банкротом ООО «Ивановская топливная компания» поступил 15 августа в Арбитражный суд Ивановской области. Иск о признании должника банкротом направила ИФНС России по Иваново.
Подробности в материале: «Ивановской топливной компании» грозит банкротство
На Ямале за первое полугодие 2019 года подешевел бензин, но подорожало дизельное топливо. Но с июля цены стали расти. Об этом говорят данные Тюменьстата.
По данным Росстата в среднем по стране с начала 2019 года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%.
На Ямале, по данным на 18 августа 2019 года, индекс топливных цен по версии «Петрол Плюс» составил: АИ-92 — 43,6 рублей; АИ-95 — 44,55 рублей; дизельное топливо — 49,9 рублей.
Средняя цена на бензин в Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа составила 43,88 рубля за литр. Самая высокая средняя цена автомобильногл бензина наблюдается в Кирове — 44,99 рубля за литр. Наиболее дешевый бензин в Поволжье — в Ульяновске, средняя цена бензина здесь составляет 42,93 рубля за литр.
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Исследование регионов РФ с самым доступным бензином в российских реалиях отражает не столько стоимость топлива, сколько разницу в среднестатистических зарплатах, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Об этом: Бензин в РФ: не столько значима цена, сколько разница в зарплатах
АЗС Калининградской области сегодня торгуют бензином 92-й марки в пределах 44,72 рубля за литр, АИ-95 стоит в пределах 47,73 рубля, дизельное топливо 48 рублей за литр.
В конце апреля 2018 года средняя стоимость бензина на тот момент резко выросла до 42,62 рублей, что на два рубля было выше, чем в среднем по всему Северо-Западному федеральному округу. Вплоть до осени 2018 года топливо дорожало в среднем по 15−30 копеек каждые две недели, а затем замерло.
Об этом: Цены на топливо в Калининграде замерли после резкого скачка
На Крымском полуострове продолжается проведение внеплановых проверок топлива, реализуемого на АЗС. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Росстандарта.
Об этом: В Крыму ищут фальсифицированное и небезопасное топливо
Ценовую категорию бензина в России можно считать доступной. Стоит также учитывать преференционные меры, которые применяло государство, чтобы не допустить рост цен на топливо регионах, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, комментируя стоимость бензина в регионах России.
«Но не стоит питать надежды, что ситуация сохранится на текущих уровнях, поскольку рост цен на внутреннем рынке связан с мировыми ценами на нефть, которые в последнее время стали очень волатильными».
Подробности в материале: Демпфирующая формула не работает: о ценах на бензин
В Чувашии оптовая стоимость основных видов нефтепродуктов за неделю, с 8 по 15 августа, значительно снизилась.
Подробнее: От 500 до 1300 рублей: недельный спад оптовых цен на топливо в Чуваши
Потребительские цены на бензин в России за январь-июль 2019 года выросли на 1,6%, а в годовом выражении — на 6%. Такие данные содержатся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Читайте подробнее: Цены на бензин в России с начала 2019 года выросли на 6%
Литр бензина в Ростовской области стоит в среднем 46,38 рубля. Такие данные еженедельного (с 5 по 11 августа 2019 года) мониторинга производства нефтепродуктов представила Федеральная служба госстатистики.
Согласно подсчётам Ростовстата, в настоящее время средняя зарплата жителей Ростовской области составляет 31,6 тыс. рублей.
Читайте подробнее: Литр бензина в Ростовской области обойдётся в среднем в 46,38 рубля
В Югре с января по июнь 2019 года наблюдалось падение цены на дизельное топливо. Стоимость бензина была практически стабильной, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Тюменьстат.
Цена на дизельное топливо в ХМАО с января 2019 года по июнь упала на 2% и составила в среднем 51,34 рубля. Стоимость бензина Аи-95 держалась почти неизменной в пределах 45,78 рублей, бензин марки Аи-92 подорожал на 0,1%, и его цена составила к июню 43,26 рублей.
По данным сайта города Ханты-Мансийска, стоимость топлива 19 августа 2019 года в столице Югры колебалась: Аи-92 от 43,5 до 44,40 рублей; Аи-95 от 46,75 до 47,7 рублей; дизельного топлива от 51,08 до 52,30 рублей.
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В Забайкалье на федеральной трассе «Амур» автозаправочная станция компании «Оазис» предлагает дизельное топливо по цене 88,80 рублей. Бензин здесь продаётся также по весьма завышенным ценам даже для данного региона. Водители-дальнобойщики предполагают, что такая цена вызвана удалённостью АЗС.
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На Камчатке литр АИ-92 продают по 47,57 руб., АИ-95 — по 51,05, АИ-98 — по 53,28 руб. Стоимость литра дизтоплива — 53,98 руб. До этого топливо дорожало с мая по июнь трижды.
Подробности в материале: В Петропавловске-Камчатском бензин — один из самых дорогих в ДФО
Самый дорогой бензин и дизельное топливо на автозаправках северных регионов: в Петропавловске-Камчатском, Анадыре, Якутске.
Самый доступный: в Чите, Улан-Удэ, Благовещенске.
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Бензин на Сахалине незначительно подорожал по сравнению с апрельскими ценами 2019 года. Сегодня на АЗС островного региона АИ-92 продают по 44,69 руб., в апреле он стоил 44,05 руб., АИ-95 — 45,09, в апреле — 45,60, АИ-98 — 52,13, в апреле — 49,65 руб. Дизельное топливо сегодня стоит 51,99, в апреле — 50,70 руб.
Читайте подробнее: На Сахалине бензин почти не подорожал в сравнении с апрелем 2019 года