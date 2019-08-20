В России больше всего бензина АИ-92 на среднюю по региону зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Москвы. Меньше всего — жители Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Разница в доступности бензина составляет 3−4 раза. В среднем по России доступность бензина составляет 926 литров. Вместе с тем, по данным Росстата, за период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 центрах субъектов РФ. Наиболее заметное — в Махачкале, где прирост цен составил 0,6%. Снижение цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.

Бензин

08:48 19.08.2019 В России больше всего бензина на среднемесячную заработную плату могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 080 литров, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. Далее идут жители Москвы (1 798 литров) и Ненецкого автономного округа (1 609 литров). Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Дагестана (514 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров). В среднем по России доступность бензина составляет 926 литров. Читайте также: Стали известны регионы РФ с самым доступным бензином Бензин

08:50 19.08.2019 По данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого на одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации, за период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 центрах субъектов РФ. Наиболее заметное — в Махачкале, где прирост цен составил 0,6%. Снижение цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире. В Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 12 августа цены на бензин автомобильный не изменились.

08:51 19.08.2019 По данным Росстата, в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 12 августа цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44, 16 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 48,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41, 30 до 43, 30 рубля, марки АИ-95 — от 45,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 — от 52,40 до 54,86 рубля за литр.

09:15 19.08.2019 В Казани с весны наблюдается снижение стоимости дизельного топлива. В целом к середине августа 2019 года относительно декабря 2018 года спад был на 0,8%. Читайте подробнее: Казанские заправки: дизельное топливо стало дешевле почти на 1%

09:17 19.08.2019 В челябинском УФАС подсчитали цены на бензин на разных заправках города. АИ-92 стоит от 39,20 до 42,17 рубля за литр, говорится на сайте ведомства. Самым дешёвым этот вид топлива был на заправках ООО «Газпромнефть-Центр». На заправках ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» его можно купить по 39,90, а самый дорогой у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 42,17. Читайте подробнее: Челябинск: где можно купить самый дешёвый бензин

09:20 19.08.2019 Цены на бензин в августе по отношению к концу июля выросли на 0,1%. Таковы данные Росстата на 12 августа. С начала 2019 года бензин в стране подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%. Более всего с начала года подорожал бензин марки АИ-95 (101,8%). Индекс цен на бензин АИ-98 составил 101,7%, АИ-95 — 101,5%.

09:59 19.08.2019 По данным УФАС России по Курганской области, в среднем по Зауралью стоимость бензина марки Аи-92 стала выше с начала 2019 года на 1,6%, Аи-95 на 1,5%, дизельное топливо на 4%. На 18 августа 2019 года в Кургане средняя цена на бензин марки Аи-92 — 40,9 рубля; Аи-95 — 44,05 рубля; дизельного топлива — 45 рублей. Читайте подробнее: Дизельное топливо по всей России дешевеет, а в Зауралье дорожает

10:01 19.08.2019 Средняя стоимость автомобильного бензина в ЦФО составляет 44,65 руб. Самая высокая цена — на АЗС Москвы (46,34 руб.). В Туле средняя стоимость бензина составляет 45,94 руб., в Воронеже — 45,68 руб. Дешевле всего, по данным Россстата, можно заправиться в Рязани — там средняя стоимость литра бензина составляет 43 рубля 22 копейки. Самый дорогой бензин марки Аи-92 зафиксирован в Воронеже — 43,08 руб. за литр. При этом средняя его стоимость по ЦФО — 42,13 руб., в Москве — 42,35 руб., и ни в одном регионе, кроме Воронежа, ценник не преодолел отметку в 43 рубля. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Ярославле (40,83) и в Калуге (40,84). Бензин марки Аи-95 в среднем в ЦФО, по данным Росстата, стоил 45,97 руб. за литр. Самым дорогим он является в Москве — 46,61. На втором месте Воронеж, где его стоимость составляет в среднем 46,43 руб. за литр, на третьем месте Тверь — 46,16 руб. за литр. Дешевле всего в ЦФО этот бензин стоит на АЗС в Калуге — 43,87 руб. за литр. Подробности в материале: Москва, Тула, Воронеж: где самые высокие цены на бензин

10:03 19.08.2019 В Оренбурге с 5 по 12 августа произошел рост розничных цен на автомобильный бензин. Средняя стоимость литра составила 44,45 рубля, увеличившись на 1%, сообщает Оренбургстат. Увеличился ценник на бензин двух марок: АИ-92 и АИ-95. Бензин АИ-92 стоит 42,04 рубля за литр, увеличение — 4 копейки. АИ-95 стоит 46,07 рубля, рост — 6 копеек. Об этом: В Оренбурге в первой половине августа подорожал бензин

10:04 19.08.2019 По данным Росстата, 12 августа в Якутии литр дизтоплива стоил 60 рублей. Автозаправочные станции показывают максимум стоимости литра дизельного топлива в регионе в 70 рублей за литр. Подробности в материале: В Якутии литр дизельного топлива дороже бензина на 6 рублей

10:06 19.08.2019 В Чувашии в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года из основных нефтепродуктов подешевело газовое моторное топливо — на 8,76%. Дизтопливо и автомобильный бензин подорожали, более всего выросла цена на бензин марки АИ-95. Подробнее: Газовое топливо в Чувашии подешевело за год на 8,76% Данные Чувашстата

10:23 19.08.2019 В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля. По данным Росстата, столица Пермского края занимает по дороговизне топлива второе место в ПФО после Кирова (44,99 рубля). Об этом: Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин

10:27 19.08.2019 Республика Крым и Севастополь попали в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин — более 45 рублей за литр АИ-92. Согласно данным статистики, на Чукотке, в Якутии и Магаданской области бензин АИ-92 стоит более 50 рублей за литр. На Камчатке топливо продают за 47,41 руб. за литр, в Ненецком автономном округе — 45,64 руб, Севастополе — 45,41 руб., Крыму — 45,33 руб., Сахалине — 44,69 рубля, Калининградской области — 44,48 руб., Адыгее — 44,33 руб. Об этом: Крым и Севастополь — в лидерах по ценам бензина

10:46 19.08.2019 Потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске в период с 5 по 12 августа оставались неизменными. Таковы данные Новосибирскстата. Так, 29 июля и 12 августа бензин на новосибирских АЗС стоил в среднем 42,65 рубля за литр. В частности, литр бензина марки АИ-92 в это время можно было купить по цене от 40,90 до 41,70 руб. за литр, марки АИ-95 — от 44,00 до 45,20 руб., марки АИ-98 — от 48,50 до 51,85 руб., дизельное топливо — от 46,40 до 49,85 руб. Читайте также: Неделя прошла, цены на бензин и дизтопливо в Новосибирске не изменились

10:54 19.08.2019 Бензин А-98 в Магадане не продаётся, по данным УФАС региона. Цены на автотопливо за месяц не изменились. Читайте подробнее: На Колыме цены на автотопливо с начала августа не изменились

11:00 19.08.2019 Президент российского топливного Союза Евгений Аркуша считает, что подорожание топлива возможно только в пределах инфляции. В интервью «АиФ» он отмечал: «Есть чёткая установка правительства: если подорожание и будет, то только в пределах инфляции. К тому же в конце июля Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель. Суть этого механизма в том, что при повышении экспорт­ной цены на бензин и дизель относительно внутрироссийской государст­во восполняет нефтекомпаниям часть этой разницы. Это делается, чтобы нефтяники не повышали цены на топливо внутри страны. Задача регулятора — обеспечить топливом потребителей. В принципе у нас производ­ство не в дефиците, но большая его часть уходит на экс­порт. Когда государство обеспечит приоритет внутреннего рынка относительно экспорта, цены перестанут расти. Сейчас же снижается базовая цена продажи бензина, с которой сравниваются экспортные цены. А значит, компенсационный демпинг повышается. Для бензина А-95 она снизится с 56 тыс. руб. до 51 тыс. за 1 т. Получается, эти 5 тыс. руб. разницы получат нефтяные компании. Для дизеля оптовая цена будет снижена с 50 тыс. руб. до 46 тыс. за 1 т. Правда, потребитель топлива не заметит, что базовые цены снизились. В рознице стоимость топлива будет продолжать расти вместе с инфляцией. Главное сейчас, чтобы нефтяники сдержали договорённость с государством и не воспользовались возможностью получить деньги от работы нового закона и повысить стоимость топлива. За этим следит ФАС».

11:11 19.08.2019 В Тюменской области стоимость дизельного топлива снизилась за последние полгода на некоторых заправках почти на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС. С начала 2019 года стоимость бензина марки Аи-92 выросла в среднем на 3%, Аи-95 — на 2,1%. Дизельное топливо с начала года, наоборот, подешевело. А именно, на заправках «Лукойла» цена снизилась на 1,4%, Газпрома — на 2,3%, а «Н-1» — почти на 10%. По данным Росстата, в среднем по стране с начала 2019 года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%. Согласно индексу топливных цен «Петрол Плюс», 18 августа 2019 года в Тюмени средняя цена на бензин составила Аи-92 — 41,6 рубля; Аи-95 — 44,85 рубля; дизельное топливо — 47 рублей. Об этом: В Тюменской области бензин подорожал на 3%

11:13 19.08.2019 В Омске литр бензина можно купить, в среднем за 42 рубля 83 копейки. Об этом: Омск вошёл в число городов с самыми низкими ценами на бензин

11:17 19.08.2019 Разброс цен на автомобильное топливо в регионах Северо-Западного федерального округа, по некоторым маркам бензина, достигает почти 5 рублей. Об этом: Самое дорогое топливо в СЗФО — в Калининграде, самое дешевое — в Карелии

11:30 19.08.2019 По данным мониторинга за период с 10 по 15 августа, Калужская область в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа занимает первое место по дизельному топливу (44,07 рубля за литр) и седьмое место — по бензину (43,96 рубля за литр). Оптовые цены на бензин в среднем уменьшились на 1%, а на дизельное топливо — остались на прежнем уровне. Розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Калужского региона существенно не изменились. Подробности в материале: Калужане лидируют на рынке ЦФО по низки ценам на дизельное топливо

11:36 19.08.2019 Все петербургские цены на автомобильное топливо оказались выше среднероссийских, разница особенно заметна в случае дизельного топлива и составила больше 2 рублей за литр. В Ленинградской же области ситуация прямо противоположная. Об этом: В середине августа бензин в Петербурге стоил чуть дороже, чем в России

11:42 19.08.2019 Стоимость бензина на автозаправочных станциях Читы демонстрирует рост. Согласно данным Забайкалкрайстата, опубликованным 15 августа, за неделю подорожание моторного топлива составило до 0,5% в зависимости от марки. Читайте также: В Забайкалье отмечен некоторый рост цен на бензин

11:55 19.08.2019 В Ярославской области цены на бензин за первое полугодие 2019 года (июль 2019 по сравнению с декабрем 2018) выросли на 1,4%, а дизельное топливо подешевело почти на 2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате. «Средние цены на бензин в Ярославской области самые низкие относительно ближайших регионов и сопоставимы с Калужской областью. Это объясняется наличием нефтеперерабатывающего завода и, как следствие, более низкими логистическими затратами», — рассказали в Ярославльстате. По состоянию на 12 августа средняя цена в Ярославской области АИ-92 составила 40,83 рубля, АИ-95 — 43,92, АИ-98 — 48,73 рубля. Дизельное топливо стоило 44,54 рубля.

12:04 19.08.2019 Средние цены на бензин в рамках еженедельного мониторинга Белгородстата за неделю не изменились. Бензин марки АИ-92 стоит 42 руб. 06 коп., АИ-95 — 45,35 руб., стоимость АИ-98 увеличилась на 0,2% и составила 51,04 руб. Дизельное топливо в среднем продают за 45 руб. 23 коп. В Курской области бензин стоит примерно 44,20 руб., в Воронежской в среднем — 45,68 руб. По данным Федеральной службы государственной статистики? с 5 по 11 августа 2019 года было произведено 850,9 тысячи тонн автомобильного бензина. Читайте подробнее: Ниже, чем у соседей: сколько стоит бензин в Белгородской области?

12:12 19.08.2019 На покупательную способность граждан РФ влияет невысокий, а порой и унизительный уровень зарплаты в российской глубинке. Разброс цен на бензин в регионах России варьируется от 39,62 руб. за литр на юге Урала до 56 рублей за литр на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари»Андрей Лобода. Читайте также: Радоваться нечему: бензину нужна свобода и объективность

12:36 19.08.2019 В Свердловской области стоимость бензина демонстрирует стабильность. Это следует из данных регионального УФАС. Средняя цена литра бензина АИ-92 (93) составляет 41,90 рубля. АИ-95 стоит 44,75. Литр дизельного топлива можно приобрести по 45,83. При этом сжиженный природный газ стоит дешевле всего — 20,35 рубля. Об этом: В Свердловской области цены на бензин стабильны

12:56 19.08.2019 Качество топлива в Крыму улучшилось, показали проверки Росстандарта на полуострове. По итогам проверок в мае-начале июня 2019 года не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин — в 20%. Начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ЮМТУ Росстандарта Игорь Чернышев сообщил, что в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

13:02 19.08.2019 За реализацию недобро­качественного топлива и недолива АЗС могут наказать штрафом в 1% от оборота в год, или не меньше 500 тыс. руб. А за повторное нарушение — уже в 3% от оборота в год, или не меньше 2 млн руб., напомнил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

13:03 19.08.2019 За прошедшую неделю с 12 по 16 августа в России средние розничные цены на бензин AИ-92 и АИ-95 не изменились и составили 42,51 рубля и 45,73 рубля соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes. Подробности в материале: В России с 12 по 16 августа средние розничные цены на бензин не изменились

13:39 19.08.2019 Иск о признании банкротом ООО «Ивановская топливная компания» поступил 15 августа в Арбитражный суд Ивановской области. Иск о признании должника банкротом направила ИФНС России по Иваново. Подробности в материале: «Ивановской топливной компании» грозит банкротство

13:50 19.08.2019 На Ямале за первое полугодие 2019 года подешевел бензин, но подорожало дизельное топливо. Но с июля цены стали расти. Об этом говорят данные Тюменьстата. По данным Росстата в среднем по стране с начала 2019 года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%. На Ямале, по данным на 18 августа 2019 года, индекс топливных цен по версии «Петрол Плюс» составил: АИ-92 — 43,6 рублей; АИ-95 — 44,55 рублей; дизельное топливо — 49,9 рублей. Об этом: На Ямале топливо подорожало, но незначительно

13:52 19.08.2019 Средняя цена на бензин в Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа составила 43,88 рубля за литр. Самая высокая средняя цена автомобильногл бензина наблюдается в Кирове — 44,99 рубля за литр. Наиболее дешевый бензин в Поволжье — в Ульяновске, средняя цена бензина здесь составляет 42,93 рубля за литр. Читайте также: Самый дорогой бензин в Поволжье продаётся в Кирове

14:27 19.08.2019 Исследование регионов РФ с самым доступным бензином в российских реалиях отражает не столько стоимость топлива, сколько разницу в среднестатистических зарплатах, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. Об этом: Бензин в РФ: не столько значима цена, сколько разница в зарплатах