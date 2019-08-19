Париж, 19 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны к «примирению» после «трудных моментов» последних месяцев, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы никогда не должны забывать, что какими бы ни были наши разногласия в великие моменты нашей истории мы смогли примириться с противоречиями», — заявил глава государства, отмечая «героизм» бойцов сопротивления и солдат, которые участвовали в освобождении коммуны Борм-ле-Мимоза.

«Я глубоко верю, что то, что наша страна, наш континент и Западный мир переживают сегодня, является глубоким кризисом сомнений», — продолжил президент Франции во время празднования 75-летия освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза.

Эммануэль Макрон, проводивший свой отпуск в форт Брегансоне, побеседовал с мэром, местными выборными должностными лицами, ветеранами и примерно 200−300 гостями, которые приняли участие в церемонии празднования освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза.

В своей речи глава государства провел связь между «героизмом» прошлого и «героями сегодняшнего дня», сославшись на «выборных должностных лиц Франции, сотрудников гражданской безопасности, полиции, жандармов и военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трехнедельного отпуска президент Франции Эммануэль Макрон начинает напряженный старт на политическом и дипломатическом фронтах.