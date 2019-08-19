Красноярск, 19 августа, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Тридцать четыре лесных пожара на площади около 27 тыс. га удалось потушить в российских регионах за сутки 18 августа. Об этом сообщает 19 августа пресс-служба Авиалесоохраны.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

По состоянию на начало суток на территории страны действуют 56 лесных пожаров на площади 85,4 тыс. га, по которым проводятся работы по активному тушению. Больше всего таких пожаров в Красноярском крае: 26 очагов на площади, пройденной огнем, около 55 тыс. га.

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Пожары продолжают тушить в Иркутской, Магаданской и Томской областях, на Чукотке и Камчатке, в Бурятии, Якутии и Хабаровском крае. В борьбе с огнем задействовано 1974 человека, 147 единиц техники и в общей сложности 57 воздушных судов.

Без тушения остаются 146 лесных пожаров на площади в 1 млн 186 тыс. га. Больше всего таких пожаров — 120 — в Якутии. Режим чрезвычайно ситуации продолжает действовать в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае, а также в двух муниципальных районах Бурятии.

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